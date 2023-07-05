Власти Австралии проводят обыски в офисах криптобиржи Binance

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) провела обыски в офисах местного подразделения криптовалютной биржи Binance, сообщает Bloomberg. По данным источников агентства, обыски связаны с расследованием вокруг деривативного бизнеса компании.

Проверка ASIC, которая длится уже несколько месяцев, связана с тем, как Binance Australia классифицировала своих клиентов, торгующих деривативами. По закону Австралии о корпорациях от 2001 года розничным клиентам запрещено торговать деривативами. Еще в феврале после проведения внутренней проверки Binance заявила, что самостоятельно закрывает часть счетов для торговли деривативами, владельцы которых были ошибочно классифицированы как оптовые. Однако этот шаг не помог бирже сохранить свой бизнес: в апреле ASIC отозвала выданную Binance лицензию на оказание финансовых услуг.

Регулятор отказался комментировать причину сегодняшних обысков в офисах Binance, сославшись на текущее расследование. В самой компании заявили, что полностью сотрудничают со следствием. Как известно, крупнейшая в мире криптовалютная биржа столкнулась сразу с несколькими расследованиями по всему миру. Так, в июне иск к бирже подала Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Также в прошлом месяце расследование против компании начали власти Франции, которые подозревают биржу в незаконном предоставлении услуг цифровых активов и отмывании денег.

В мае канадская Комиссия по контролю за рынком ценных бумаг и активов провинции Онтарио начала собственное расследование в отношении биржи, заподозрив ее в попытках обойти стандартные процедуры проверки и получения разрешений при выходе на местный финансовый рынок. А в марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила о подаче гражданского иска к администрации Binance Group и лично ее основателю и гендиректору Чанпэну Чжао. Регулятор обвиняет их в том, что биржа нарушала целый ряд действующих в США правил, в том числе направленных на борьбу с отмыванием денег.

Кирилл Сарханянц