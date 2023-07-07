Bloomberg: несколько топ-менеджеров покинули криптобиржу Binance

Как минимум трое топ-менеджеров ушли из криптобиржи Binance в условиях расширяющихся расследований в отношении нее в разных странах. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, компанию покинули директор по стратегии Патрик Хиллманн, глава юридического отдела Хон Нг и старший вице-президент по контролю за соблюдением законодательства Стивен Кристи. В июне из Binance также ушел глобальный вице-президент по маркетингу и коммуникациям Стив Милтон. Чуть ранее компанию покинул Мэтью Прайс, возглавлявший отдел по внутренним расследованиям.

Binance — крупнейшая в мире криптовалютная биржа — столкнулась сразу с несколькими расследованиями по всему миру. В июне иск к бирже подала Комиссия по ценным бумагам и биржам США, в марте о подаче гражданского иска к руководству Binance Group и лично ее основателю и гендиректору Чанпэну Чжао объявила Комиссия по торговле товарными фьючерсами США. Также против компании ведутся расследования во Франции, Канаде, Австралии.

Яна Рождественская