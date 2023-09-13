Лавров: Запад не сможет протащить новые санкции против КНДР через Совбез ООН

Россия и Китай не будут поддерживать попытки Запада ввести новые санкции против КНДР и продлить действующие ограничения, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, ограничения в отношении Северной Кореи «принимались в совершенно другой реальности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Санкции против Северной Кореи принимались в совершенно другой политической обстановке, когда были проблемы с завязыванием диалога, когда были достаточные серьезные дебаты в Совете Безопасности. Но с момента принятия последней резолюции, это было несколько лет назад… Мы сказали, что больше санкций не будет против Северной Кореи. Такую же позицию заняли наши китайские партнеры»,— рассказал господин Лавров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил Павлу Зарубину, что Кремль сохраняет свою позицию в отношении санкций Совбеза ООН в отношении КНДР. Однако это, по мнению господина Пескова, «не должно мешать развитию отношений между двумя странами».

В 2017 году Совбез ООН принял резолюцию, запретившую импорт в КНДР из государств-членов ООН нефти и нефтепродуктов, создание совместных предприятий с участием северокорейского капитала, а также экспорт северокорейского текстиля, газового конденсата и жидкостей в государства-члены ООН. Также данная резолюция запретила северокорейским гражданам работать за рубежом. Действие резолюции ежегодно продлялось членами Совбеза ООН.

12 сентября 2023 года с официальным визитом в Россию прибыл лидер КНДР Ким Чен Ын. В ходе визита он провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Обсуждалась ли на переговорах тема позиция России по поводу снятия санкций ООН с Северной Кореи, не уточняется.

Подробнее о визите читайте в материале «Ъ» «Бронепоезд сошел с запасного пути».

Александр Кислов