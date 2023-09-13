Глава самарского минздрава получил представление прокурора из-за нарушений

Должностные лица министерства здравоохранения Самарской области уличены в нарушениях. Их выявила прокуратура во время проверки. Об этом сообщает региональный контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, чиновники областного Минздрава рассматривали обращение реготделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями с нарушением 30-тидневного срока. Оно было связано с обеспечением лекарствами детей с ОВЗ.

В связи с этим министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян получил представление об устранении нарушений. В итоге одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также заместитель прокурора Самарской области постановил привлечь к административной ответственности главу управления организации медицинской помощи женщинам и детям по ст. 5.59 КоАП РФ. Ему назначены штрафы на общую сумму десять тыс. руб.

Ранеераспространялась информация о задержании министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева по подозрению в мошенничестве. В тот же день Армена Беняна отпустили после допроса. Он опроверг информацию о своем задержании.

Подробности о ситуации с его заместителем – в материале «Ъ-Волга» «Чиновнику добавили дел».

Георгий Портнов