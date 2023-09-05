Обвиняемый в убийстве школьницы в Каменске-Уральском частично признал вину

Эдуард Голиков, обвиняемый убийстве 16-летней школьницы в Каменске-Уральском и краже ее телефона, частично признал вину. Источник «КП-Екатеринбург» сообщает, что мужчина признает вину в краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ), но не в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Также, по данным издания, вечером 4 сентября в Каменске-Уральском прошел следственный эксперимент с участием обвиняемого. Его привезли на место, где было обнаружено тело подростка.

Напомним, тело школьницы обнаружили ночью 9 августа. По данным СМИ, подросток приехала в Каменск-Уральский на электричке из Екатеринбурга поздно вечером 8 августа. Из-за того, что общественный транспорт уже не ходил ей предстояло пройти от железнодорожной станции до дома 6 км. Последний раз девушка выходила на связь в 23:30, когда проходила у кафе «Арарат» по Рябова, 1а. По данным издания, ее тело обнаружили между Диагностическим центром и Байновским мостом. Волонтеры собрали записи с камер видеонаблюдения, на которые попала школьница, заметив, продолжительное время за ней едет велосипедист.

Следователи возбудили уголовное дело, которое находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина. В конце августа в ходе расследования был задержан Эдуард Голиков, которого 1 сентября отправили под арест.

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