СБУ отрицает уголовное преследование публициста Аркадия Бабченко

Служба безопасности Украины (СБУ) отрицает, что в отношении публициста Аркадия Бабченко (признан в России иностранным агентом) открыто уголовное производство. Ранее сегодня, 12 сентября, сам Аркадий Бабченко заявил, что СБУ расследует в отношении него уголовное дело.

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«Информация о якобы открытии Службой безопасности Украины уголовного производства в отношении Аркадия Бабченко не соответствует действительности»,— сообщили в спецслужбе (цитата по «Украинской правде»).

По словам Аркадия Бабченко, об уголовном преследовании ему стало известно при попытке доставить на Украину гуманитарную помощь. Он рассказал, что СБУ выдала на него ориентировку. После пересечения границы, как утверждает публицист, спецслужба предписала его «задержать и направить в Лукьяновское СИЗО». Аркадий Бабченко считает, что единственная возможная причина возбуждения уголовного дела — посты с критикой президента Украины Владимира Зеленского.

Публицист покинул Украину после избрания Владимира Зеленского президентом в мае 2019 года. В последнее время он проживает в Эстонии. 30 июля он закидал яйцами здание посольства России в Таллине. За это правонарушение Аркадий Бабченко был оштрафован на €100.

Аркадий Бабченко вел журналистскую деятельность в России до 2017 года. В 2012 году он стал фигурантом уголовного дела в РФ за призывы к массовым беспорядкам. В 2017-м Аркадий Бабченко переехал на Украину, где в 2018 году участвовал в инсценировке собственного убийства. В 2020 году Росфинмониторинг внес его в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Эрдни Кагалтынов