Публицист Аркадий Бабченко сообщил об уголовном преследовании со стороны СБУ

Публицист Аркадий Бабченко (признан в России иностранным агентом) сообщил, что в отношении него Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело. По какой статье оно расследуется, публицист не указал. Официальных подтверждений этой информации нет.

Аркадий Бабченко написал в своем Telegram-канале, что об уголовном преследовании ему стало известно при попытке доставить на Украину гуманитарную помощь. Он рассказал, что СБУ выдала на него ориентировку. После пересечения границы, как утверждает публицист, спецслужба предписала его «задержать и направить в Лукьяновское СИЗО».

Аркадий Бабченко считает, что единственная возможная причина возбуждения уголовного дела — посты с критикой президента Украины Владимира Зеленского. Аркадий Бабченко сетует, что уголовное дело стало для него «крушением всех планов», поскольку свое будущее он связывал с Украиной. «Проект "Украина" в отношении меня закрыт»,— подытожил блогер. В сообщении он объявил себя космополитом и выразил намерение искать «новый дом».

Аркадий Бабченко покинул Украину после избрания Владимира Зеленского президентом в мае 2019 года. В последнее время публицист проживает в Эстонии. 30 июля он закидал яйцами здание посольства России в Таллине. За это правонарушение Аркадий Бабченко был оштрафован на €100.

Аркадий Бабченко вел журналистскую деятельность в России до 2017 года. В 2012 году он стал фигурантом уголовного дела в РФ за призывы к массовым беспорядкам. В 2017-м Аркадий Бабченко переехал на Украину, где в 2018 году участвовал в инсценировке собственного убийства. В 2020 году Росфинмониторинг внес его в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Александра Горошилова