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Петербургские суды зарегистрировали «иноагентские» протоколы на Белоцерковскую и Невзорова

Петроградский и Приморский районные суды Санкт-Петербурга зарегистрировали административные протоколы по статье о нарушении законодательства о маркировке иностранных агентов (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ) в отношении блогера и бывшей издательницы «Собаки.ру» Вероники Белоцерковской и публициста Александра Невзорова (оба признаны Минюстом РФ иноагентами). Дата рассмотрения пока не назначена, сообщает 12 сентября «Закс.ру».

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ХХIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 2019. Церемония вручения премии журнала &quot;Собака&quot; - &quot;ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга&quot;. Учредитель журнала &quot;Собака&quot; Вероника Белоцерковская на церемонии. Архив &quot;Ъ-СПб&quot;.

ХХIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 2019. Церемония вручения премии журнала "Собака" - "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга". Учредитель журнала "Собака" Вероника Белоцерковская на церемонии. Архив "Ъ-СПб".

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

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ХХIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 2019. Церемония вручения премии журнала "Собака" - "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга". Учредитель журнала "Собака" Вероника Белоцерковская на церемонии. Архив "Ъ-СПб".

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Господам Белоцерковской и Невзорову вменяют непредоставление сведений, предусмотренных законодательством об иноагентах. Им может грозить штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в феврале Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Веронику Белоцерковскую к девяти годам колонии по статье о распространении фейков об армии. Александр Невзоров по той же статье заочно приговорен к восьми годам колонии. Кроме этого, господина Невзорова неоднократно штрафовали за публикации без маркировки иноагента.

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