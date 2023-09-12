Петербургские суды зарегистрировали «иноагентские» протоколы на Белоцерковскую и Невзорова

Петроградский и Приморский районные суды Санкт-Петербурга зарегистрировали административные протоколы по статье о нарушении законодательства о маркировке иностранных агентов (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ) в отношении блогера и бывшей издательницы «Собаки.ру» Вероники Белоцерковской и публициста Александра Невзорова (оба признаны Минюстом РФ иноагентами). Дата рассмотрения пока не назначена, сообщает 12 сентября «Закс.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография ХХIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 2019. Церемония вручения премии журнала "Собака" - "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга". Учредитель журнала "Собака" Вероника Белоцерковская на церемонии. Архив "Ъ-СПб". Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Следующая фотография 1 / 2 ХХIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 2019. Церемония вручения премии журнала "Собака" - "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга". Учредитель журнала "Собака" Вероника Белоцерковская на церемонии. Архив "Ъ-СПб". Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Господам Белоцерковской и Невзорову вменяют непредоставление сведений, предусмотренных законодательством об иноагентах. Им может грозить штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в феврале Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Веронику Белоцерковскую к девяти годам колонии по статье о распространении фейков об армии. Александр Невзоров по той же статье заочно приговорен к восьми годам колонии. Кроме этого, господина Невзорова неоднократно штрафовали за публикации без маркировки иноагента.

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