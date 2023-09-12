Петербургские суды зарегистрировали «иноагентские» протоколы на Белоцерковскую и Невзорова

Петроградский и Приморский районные суды Санкт-Петербурга зарегистрировали административные протоколы по статье о нарушении законодательства о маркировке иностранных агентов (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ) в отношении блогера и бывшей издательницы «Собаки.ру» Вероники Белоцерковской и публициста Александра Невзорова (оба признаны Минюстом РФ иноагентами). Дата рассмотрения пока не назначена, сообщает 12 сентября «Закс.ру».
Господам Белоцерковской и Невзорову вменяют непредоставление сведений, предусмотренных законодательством об иноагентах. Им может грозить штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в феврале Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Веронику Белоцерковскую к девяти годам колонии по статье о распространении фейков об армии. Александр Невзоров по той же статье заочно приговорен к восьми годам колонии. Кроме этого, господина Невзорова неоднократно штрафовали за публикации без маркировки иноагента.