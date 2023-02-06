Басманный суд Москвы заочно приговорил Веронику Белоцерковскую к девяти годам колонии

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил блогера и бывшую издательницу «Собаки.ру» Веронику Белоцерковскую (признана иноагентом) к девяти годам колонии. Суд посчитал ее виновной в распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3, п. «д» ч.2 ст.207.3 УК РФ).

По данным следствия, госпожа Белоцерковская с марта по апрель 2021 года публиковала в своем Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) три публикации с фейками. Гособвинитель Гульчехра Ибрагимова в суде отмечала, что подсудимая знала официальную информацию Минобороны о непричастности российских военных к событиям в Буче, тем не менее это не помешало ей публично распространять ложные данные.

Дело в отношении Вероники Белоцерковской было возбуждено еще 16 марта 2022 года.Суд арестовал ее имущество на сумму 153 млн руб.. а также объявил ее в международный розыск. По такой же статье заочно приговорили к восьми годам колонии журналиста Александра Невзорова (признан иноагентом).

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