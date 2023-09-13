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Башни на подъеме

Строительство инфраструктуры связи растет перед снижением

За первое полугодие в России построено больше антенно-мачтовых сооружений (АМС) для инфраструктуры операторов связи, чем за весь 2022 год. После консолидации 2021–2022 годов на рынке вновь появляются небольшие региональные участники. Но рост сегмента осложнят изменение курса валюты и ключевой ставки, а также снижение инвестиций операторов связи, так что игроки ожидают замедления строительства инфраструктуры и темпов развития сетей.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Источник “Ъ” на рынке независимых башенных компаний поделился оценками развития сегмента в первом полугодии. Из них следует, что число введенных в эксплуатацию объектов увеличилось по отношению ко всему 2022 году на 3,2%, до 98,1 тыс. АМС. В 2022 году в эксплуатации было 95 тыс. объектов, что на 2% больше, чем в 2021 году (93 тыс.).

По словам собеседника “Ъ”, доли рынка по числу объектов распределились так: 33% у ГК «Новые башни» (объединяет «Вертикаль», «Русские башни», Первую башенную компанию), 24% — у Башенной инфраструктурной компании (БИК) МТС, 20% занимает «Сервис-Телеком» (включая Независимую башенную компанию), 18% — у структуры Tele2 «Пилар», еще около 5% — у региональных компаний.

В 2021–2022 годах среди инфраструктурных операторов шла активная консолидация. «Сервис-Телеком» (75% — у Галины Гуриновой, супруги Вадима Гуринова, основателя «Кордианта») в 2021 году купил у «Вымпелкома» АО «Национальная башенная компания», а в декабре 2022 года — региональные «Опора Телеком» и «Дача на связи» (см. “Ъ” от 27 декабря 2022 года). В 2021 году Kismet Capital Group (KCG) Ивана Таврина приобрела Первую башенную компанию «МегаФона», а в январе 2022 года — ГК «Русские башни».

По оценке аналитиков AC&M, общее число АМС в России составляет «не менее 97 тыс.» и увеличилось в 2023 году «по крайней мере на 1,9 тыс.», что сопоставимо с расширением парка за весь 2022 год, но уступает темпам роста в 2019–2020 годах. Среди факторов замедления рынка в AC&M называют насыщение объектами столичного региона, а также санкции, которые «вынудили операторов связи работать в условиях беспрецедентного дефицита оборудования». «Приоритетным стало обслуживание трафика в крупнейших агломерациях, а создание новых объектов для расширения покрытия откладывается до лучших времен»,— поясняют в компании.

В AC&M отмечают, что после консолидации отрасли на рынке «вновь появляются десятки мелких владельцев АМС с портфелями от 10 до 600 объектов», что затрудняет оценку. Так, новую башенную компанию учредил экс-гендиректор «Русских башен» Александр Чуб, также на столичном рынке заработали «Новые городские сервисы» (см. “Ъ” от 15 декабря 2022 года и 15 февраля).

Сами участники рынка говорят скорее о сдерживающих его развитие факторах. «Изменения курса валюты и ключевой ставки негативно влияют на стоимость строительства объектов и владения ими,— пояснил гендиректор ГК "Новые башни" Евгений Чермашенцев.— Это коснулось и инфраструктурных операторов, и операторов связи. Для последних вопрос целесообразности инвестиций в собственную пассивную инфраструктуру становится более насущным». В результате развитие рынка именно независимых игроков будет идти более динамично, считает он, ожидая, однако, что по итогам года по сравнению с 2021 годом будет «кратное снижение строительства, а значит и темпов развития сетей в целом». По итогам первого полугодия операторы уже снизили инвестиции в сети (см. “Ъ” от 23 августа).

В «Сервис-Телекоме», впрочем, утверждают, что компания «выполняет поставленные задачи». «На конец 2023 года портфель под управлением составит 20,4 тыс. объектов. Рост показателя TR (Tenancy Ratio, количество арендаторов на башню) до уровня 1,4 в 2022 году соответствует ожидаемым параметрам»,— пояснили там. В «Новых башнях» уточнили, что средний TR по рынку составляет 1,3–1,5.

В Tele2 оценили рынок башенных активов более чем в 100 тыс. объектов, уточнив, что крупными владельцами башенной инфраструктуры выступают также РТРС и «Ростелеком». В операторе считают, что «потенциальное массовое развитие сетей 5G-поколения» было бы существенным фактором роста инфраструктуры. «В отношении TR необходимо отметить тренд на внедрение совместного использования оборудования (Active RAN Sharing — оператор связи размещает свое оборудование и допускает другого участника рынка к совместному использованию). Это позволяет предоставлять клиентам услуги связи на качественном уровне, в том числе в условиях санкционного давления и временных сложностей с поставками оборудования»,— добавили в Tele2. В МТС отказались от комментариев.

«Операторы действительно начинают активнее обсуждать шеринг. Но крупных проектов шеринга пока нет»,— отмечает редактор профильного Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин. В перспективе, полагает он, могут появиться проекты операторов по совместному покрытию сетью автомобильных дорог (см. “Ъ” от 10 июня) — сейчас Минцифры обсуждает возможность обязать операторов делиться инфраструктурой вдоль федеральных трасс.

Юлия Тишина

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