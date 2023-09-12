Лагерь «Юность» в Удмуртии обязали закупить посуду после отравления детей

В Удмуртии суд обязал детский лагерь «Юность» в Воткинском районе, где летом 25 человек пострадали от острой кишечной инфекции, устранить нарушения санитарного законодательства. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике, до 1 июня 2024 года лагерь должен демонтировать зданий, непригодные для отдыха детей, иметь запас чистой посуды или одноразовые стаканчики, приобрести необходимое для просушки посуды оборудования и для накрытия столов привлекать сотрудников, прошедших медицинский осмотр и гигиеническое обучение.

Напомним, после инцидента в Воткинскую городскую больницу госпитализировали 17 детей с острой кишечной инфекцией, а под амбулаторным наблюдением находилось еще четыре ребенка и четыре взрослых. По факту массового заболевания детей возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ. В июле исследования выявили норовирусы в салатах. Лагерь «Юность» признали виновным в совершении административного правонарушения по ч.2 ст. 6.7 КоАП РФ и ст. 6.5 КоАП РФ. Тогда деятельность учреждения приостановили на 90 суток.