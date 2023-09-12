Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лагерь «Юность» в Удмуртии обязали закупить посуду после отравления детей

В Удмуртии суд обязал детский лагерь «Юность» в Воткинском районе, где летом 25 человек пострадали от острой кишечной инфекции, устранить нарушения санитарного законодательства. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике, до 1 июня 2024 года лагерь должен демонтировать зданий, непригодные для отдыха детей, иметь запас чистой посуды или одноразовые стаканчики, приобрести необходимое для просушки посуды оборудования и для накрытия столов привлекать сотрудников, прошедших медицинский осмотр и гигиеническое обучение.

Напомним, после инцидента в Воткинскую городскую больницу госпитализировали 17 детей с острой кишечной инфекцией, а под амбулаторным наблюдением находилось еще четыре ребенка и четыре взрослых. По факту массового заболевания детей возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ. В июле исследования выявили норовирусы в салатах. Лагерь «Юность» признали виновным в совершении административного правонарушения по ч.2 ст. 6.7 КоАП РФ и ст. 6.5 КоАП РФ. Тогда деятельность учреждения приостановили на 90 суток.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...