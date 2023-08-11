Суд приостановил деятельность лагеря «Юность» в Удмуртии из-за загрязнения воды

В Удмуртии суд привлек к административной ответственности детской оздоровительный лагерь «Юность» в Воткинском районе за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению (ст. 6.5 КоАП РФ). Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества.

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В частности, в лагере для хозяйственно-питьевых целей использовалась водопроводная вода, не отвечающая требованиям безопасности. Так, в отобранных 27 июля пробах воды из питьевого фонтанчика, из корпуса лагеря и подземного источника водоснабжения обнаружили микробное загрязнение. Оно представляло угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

Свою вину законный представитель лагеря «Юность» признала, а также не стала оспаривать результаты лабораторных исследований. Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на 90 суток. При вынесении приговора учитывался принятый объем мероприятий, характер и степень общественной опасности, а также возможность причинения вреда здоровью детей.

Напомним, после инцидента в Воткинскую городскую больницу госпитализировали 17 детей с острой кишечной инфекцией, а под амбулаторным наблюдением находилось еще четыре ребенка и четыре взрослых. По факту массового заболевания детей возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ.