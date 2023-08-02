Суд приостановил работу пищеблока в лагере «Юность» в Удмуртии после вспышки инфекции

В Удмуртии суд на 30 суток приостановил деятельность по эксплуатации пищеблока в детском лагере «Юность» в Воткинском районе, где зафиксировали вспышку кишечной инфекцией. Как сообщает пресс-служба судейского сообщества республики, предприятие торговли и общественного питания «Поиск», организовавшее питание в лагере, признали виновным в нарушении санитарно- эпидемиологических требований (ст. 6.6 КоАП РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В частности, по данным суда, при организации питания в лагере предприятие нарушило ряд пунктов «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Вина подтверждается в том числе протоколами лабораторных исследований, по результатам которых в салатах выявили возбудители кишечной инфекции (РНК-норовируса).

В судебном заседании законный представитель предприятия «Поиск» вину признал, а также пояснил, что часть нарушений, касающихся нарушения технологического процесса, устранили.

Суд признал «Поиск» виновным в совершении административного правонарушения, а также назначил наказание в виде приостановления деятельности по эксплуатации помещения пищеблока на 30 суток. Доступ разрешен только для устранения нарушений.

Напомним, после инцидента в Воткинскую городскую больницу госпитализировали 17 детей, а под амбулаторным наблюдением находилось еще четыре ребенка и четыре взрослых. В настоящее время детский лагерь закрыт, а в помещениях проводится санитарная обработка. По факту массового заболевания детей возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ.