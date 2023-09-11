Курский губернатор Старовойт прокомментировал отравление 23 человек шаурмой

«Надо следить за качеством продукции, конечно, всем вместе»,— заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в ходе еженедельного совещания, комментируя отравление 23 человек «Шаурмой на Гагарина» в городе Льгов. Также он себя лично и всех коллег выразил соболезнования родственникам погибшей 22-летней девушки и сказал, что это «огромная беда для семьи».

Вице-губернатор Андрей Белостоцкий добавил, что пострадавшие, находящиеся в инфекционной больнице имени Семашко, «не тяжелые, на этой неделе будут выписаны домой». Ранее сообщалось о четырех таких пациентах. Также, по данным на 7 сентября, десять человек лечились в Льговской центральной районной больнице. Темы их здоровья и остальных пострадавших господин Белостоцкий не коснулся.

О массовом отравлении клиентов льговского общепита стало известно 7 сентября. На следующий день заведение было закрыто, по факту гибели девушки местный СК возбудил уголовное дело о продаже продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности смерть человека (п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ, до шести лет колонии). По нему проходят четыре гражданина Таджикистана: владелец общепита, два повара и помощник повара.

Алина Морозова

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