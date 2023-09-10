Обвиняемых в массовом отравлении шаурмой в Курске отправили под домашний арест

Ленинский райсуд Курска отказал региональному управлению Следственного комитета России в заключении под стражу повара и владельца киоска шаурмы по уголовному делу о массовом отравлении людей (п. «а» и «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Мужчинам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Всего по уголовному делу проходят четыре человека, являющиеся уроженцами Таджикистана. Напомним, в ночь на 7 сентября в городе Льгов отравились несколько человек, купивших шаурму в киоске на улице Гагарина. 22-летняя девушка скончалась. После этого следователи задержали владельца, двух поваров и помощника повара.

В суде 50-летний владелец точки Мансуршох Фаезов заявил, что не хотел никому навредить. Он, как и его племянник повар Шахриер Файезов, является гражданином России. Повар, согласно сообщению объединенной пресс-службы судебной системы региона, не говорит на русском языке. Материалы в отношении еще двух человек рассмотрят в суде позже.

Сергей Толмачев