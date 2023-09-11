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Коммерсантъ FM
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В Москве женщина умерла, после того как съела арбуз

В Москве женщина, у которой был ряд хронических заболеваний, умерла после употребления в пищу арбуза. Причина смерти пока не установлена, Следственный комитет России (СКР) и прокуратура проводят проверку.

По данным СКР, женщина купила арбуз в центре столицы 8 сентября. 10 сентября она почувствовала себя плохо и умерла в квартире на ул. Доватора, уточняет прокуратура. В ведомстве добавили, что арбуз съели также члены семьи умершей, но они «каких-либо жалоб не высказывали». Точную причину смерти должна установить судебно-медицинская экспертиза.

В 2021 году резонанс получила история об отравлении арбузом семьи из трех человек, в которой двое — 61-летняя Валентина Петрунина и ее 15-летняя внучка — в итоге умерли. Вину возложили на дезинфектора Алексея Котова, дело было возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). В августе 2023-го суд в Москвы приговорил его к пяти годам колонии общего режима.

Лаура Кеффер

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