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Коммерсантъ FM
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Рогов: Работино превращается во второй Артемовск

Село Работино в Запорожской области превращается для вооруженныех сил Украины (ВСУ) «во второй Артемовск» (Бахмут), утверждает глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, «на смену бахмутской мясорубке пришла работинская».

Владимир Рогов

Владимир Рогов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Рогов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Наступали — веселились, проиграли — прослезились... Работино стало местом утилизации всех наиболее боеспособных подразделений украинских войск, включая резервы»,— сказал «РИА Новости» господин Рогов.

Он добавил, что основные бои в области проходят на линии Работино—Вербовое. «Там идут попытки прорваться, но они пресекаются нашей артиллерией, фронтовой авиацией, нашими военными в близком бою... В среднем по 6–7 раз за день противник пытается безуспешно прорвать нашу оборону»,— добавил он.

Работино расположено на автодороге из Орехова в Токмак, следом за которым находится Мелитополь. 22 августа замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ зашли в центр Работино. 5 сентября врио губернатора российской Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об отходе российских войск из села. Минобороны после этого сказало, что изменений в тактическом положении российских войск нет.

Бои за Бахмут шли с лета 2022 года. В конце мая 2023-го основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии города. По его словам, в результате боев погибли 20 тыс. бойцов ЧВК. ВСУ, по данным господина Пригожина, потеряли 50 тыс. человек убитыми и 50–70 тыс. ранеными.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер

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