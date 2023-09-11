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Коммерсантъ FM
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В Ростовской области подросток ранил в школе четырех человек

В Ростовской области вооруженный ножом 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четырех человек, сообщил губернатор Василий Голубев. Нападавший задержан.

Инцидент произошел в хуторе Красный Десант Неклиновского района. В числе пострадавших — трое сотрудников школы и родственник одного из учеников. Их состояние оценивается как легкой степени тяжести, утверждает губернатор.

По словам господина Голубева, нападавший — ученик девятого класса этой школы, который страдает психическим заболеванием. «На месте работают специалисты. Никто из детей не пострадал»,— написал губернатор в Telegram.

За последние годы в России произошло несколько нападений на учебные заведения. В частности, в сентябре 2022 года произошла стрельба в школе в Ижевске, погибли 17 человек. Под домашний арест отправили директора ЧОПа, охранявшего школу. В Пермском государственном национальном исследовательском университете стрельба произошла в сентябре 2021 года, погибли шесть человек, стрелок получил пожизненное. В казанской школе №175 во время стрельбы в мае 2021 года погибли девять человек, стрелок также осужден на пожизненное заключение. Эксперты предлагали готовить охранников школ к отражению вооруженных нападений.

Лаура Кеффер

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