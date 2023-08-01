Охранников российских школ подготовят к отражению вооруженных нападений

Для охранников школ, дошкольных и профессиональных образовательных организаций введут требование по обеспечению защиты в случае вооруженного нападения или теракта. Соответствующие требования прописаны в новом ГОСТе, его уже поддержали Росстандарт и Госдума, сообщают «Известия».

Документ подготовила рабочая группа из представителей Ассоциации предприятий безопасности «Школа без опасности» при участии Федерального координационного центра руководителей охранных структур. Проект ГОСТа называется «Обеспечение безопасности образовательных организаций. Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, образовательных и профессиональных образовательных организаций».

«Национальный стандарт актуализируется впервые. При разработке его проекта был использован отечественный и зарубежный опыт, в том числе содержащийся в стандартах отдельных объединений охранного сообщества»,— говорится в пояснительной записке к проекту.

Глава Росстандарта Антон Шалаев заявил, что обеспечение охраны объектов образования «остается основной формой профилактического воздействия на большинство угроз, в первую очередь террористического характера». Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный считает, что «новые требования по защите учащихся должны быть обязательными». «В нынешних реалиях мы должны быть готовы к любым провокациям. Надо действовать на опережение»,— добавил он.

За последние годы в России произошло несколько случаев стрельбы в учебных заведениях. 11 мая 2021 года жертвами стрельбы в казанской гимназии стали девять человек, в том числе семь детей. 20 сентября того же года стрельба произошла в Пермском госуниверситете, погибли шесть человек, пострадали 47. 26 сентября 2022 года произошла стрельба в школе в Ижевске, погибли 17 человек, в числе которых 11 детей. Под домашний арест отправили директора ЧОПа, охранявшего школу.

Минпросвещения предлагало приравнять нападения на школы к терактам. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает нужным вернуть смертную казнь для организаторов и исполнителей терактов против детей и молодежи.

Лаура Кеффер