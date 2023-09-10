В начале подсчета голосов в Липецкой области на выборах лидирует Дмитрий Аверов

По итогам обработки 7,82% бюллетеней на дополнительных выборах депутата Госдумы от Липецкой области по округу №114 лидирует спикер облсовета Дмитрий Аверов («Единая Россия») с 38,14% голосов. Кандидат от КПРФ Сергей Токарев набирает 22,33%.

Представители «Справедливой России — Патриотов — За правду» и ЛДПР Лариса Ксенофонтова и Анатолий Емельянов на данный момент набирают по 13,7% и 13,52% соответственно. У Олега Токарева от «Коммунистов России» — 9,32%.

На 18:00 10 сентября явка на довыборах в Госдуму по округу №114 в Липецкой области составила 34,41%. В регионе проголосовали 146 193 человека.

Сергей Толмачев