WSJ: в Киеве ожидают начала применения F-16 в феврале 2024 года

Украинское военное руководство считает, что армия сможет начать применять истребители F-16 американского производства с февраля 2024 года, сообщили источники The Wall Street Journal. В США, по данным газеты, более осторожны в оценках.

В Киеве считают, что если обучение начнется в сентябре или октябре, то небольшая группа пилотов может быть готова к участию в боевых действиях к февралю. Речь идет о группе не более чем из 10 летчиков, которые владеют английским языком. Предполагается, что их смогут обучить за пять месяцев.

В США, как пишет WSJ, отмечают, что кроме обучения пилотов необходимо наладить обслуживание и материально-техническое обеспечение истребителей. Источники в Вашингтоне считают, что Киев сможет начать боевое применение F-16 не раньше середины 2024 года, возможно, это произойдет «значительно позже».

Алексей Резников будучи в должности министра обороны Украины предполагал, что украинская армия сможет начать применять истребители F-16 с весны 2024 года. Он отмечал, что Киев получил разрешение на обучение пилотов, есть страны, которые предложили тренировки, есть страны, которые готовы передать истребители.

Подробнее о ситуации с истребителями — в материале «Ъ» «Украину оставили на второй год».

Леонид Уварчев