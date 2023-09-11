Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

WSJ: в Киеве ожидают начала применения F-16 в феврале 2024 года

Украинское военное руководство считает, что армия сможет начать применять истребители F-16 американского производства с февраля 2024 года, сообщили источники The Wall Street Journal. В США, по данным газеты, более осторожны в оценках.

В Киеве считают, что если обучение начнется в сентябре или октябре, то небольшая группа пилотов может быть готова к участию в боевых действиях к февралю. Речь идет о группе не более чем из 10 летчиков, которые владеют английским языком. Предполагается, что их смогут обучить за пять месяцев.

В США, как пишет WSJ, отмечают, что кроме обучения пилотов необходимо наладить обслуживание и материально-техническое обеспечение истребителей. Источники в Вашингтоне считают, что Киев сможет начать боевое применение F-16 не раньше середины 2024 года, возможно, это произойдет «значительно позже».

Алексей Резников будучи в должности министра обороны Украины предполагал, что украинская армия сможет начать применять истребители F-16 с весны 2024 года. Он отмечал, что Киев получил разрешение на обучение пилотов, есть страны, которые предложили тренировки, есть страны, которые готовы передать истребители.

Подробнее о ситуации с истребителями — в материале «Ъ» «Украину оставили на второй год».

Леонид Уварчев

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...