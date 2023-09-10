Буданов заявил о планах ВСУ продолжать контрнаступление зимой

Контрнаступление ВСУ продолжится даже после наступления холодов, несмотря на то, что выполнять боевые задачи станет сложнее, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Буданов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Кирилл Буданов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

«Боевые действия так или иначе продолжатся. В холод, сырость и грязь сражаться сложнее. Контрнаступление будет продолжаться»,— сказал господин Буданов Reuters.

Глава ГУР отметил, что контрнаступление, продолжающееся в нескольких направлениях, идет медленнее, чем он ожидал, а сложившуюся в зоне боевых действий ситуацию назвал сложной.

Как отмечает Reuters, важнейшая часть операции ВСУ — наступление на юго-востоке Запорожской области, вблизи сел Работино и Вербового. 6 сентября врио губернатора региона Евгений Балицкий говорил, что российские силы «тактически оставили» Работино. В Минобороны РФ позднее заявили, что изменений в тактическом положении войск в этом районе нет.

Контрнаступление Украины началось в июне. Среди причин медленного темпа наступления ВСУ, о которых в том числе говорил президент Украины Владимир Зеленский,— нехватка оружия, превосходство РФ в небе, танковые ловушки и замминированные поля.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян