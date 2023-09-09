Зеленский заявил о замедлении боевых действий и «всех процессов»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что боевые действия в зоне российско-украинского конфликта замедляются. Он связывает это с превосходством РФ в небе. По словам украинского лидера, также замедляются и другие процессы.

«Замедляется война. Это есть, мы это признаем. Усложняются и замедляются все процессы: от санкций до предоставления оружия»,— сказал господин Зеленский на конференции «Будущее решается в Украине» в Киеве (его слова приведены на сайте президента Украины). Президент рассказал, что когда на Западе его спрашивают, когда будет следующий шаг в контрнаступлении, он отвечает, что «на сегодняшний день наши шаги наверняка быстрее, чем новые санкционные пакеты».

Владимир Зеленский заявил, что для ускорения контрнаступления нужна «конкретная техника, в том числе современные истребители». По его словам, чем мощнее и дальнобойнее оружие, «тем быстрее идет контрнаступление». «Если в небе нас нет, а Россия есть, они останавливают нас с неба. Останавливают наше контрнаступление»,— добавил он.

Украина начала контрнаступление в начале июня. В конце августа Владимир Зеленский признавал, что оно идет очень сложно. Западные СМИ неоднократно сообщали, что наступление проходит медленнее, чем ожидалось.

Как Запад поддерживает Украину — в материале «Ъ» «За подарками — к госсекретарю».

Леонид Уварчев