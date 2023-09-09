Два дома повреждены в результате обстрела белгородского села Сподарюшино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что вооруженные силы Украины обстреляли село Сподарюшино Грайворонского городского округа, пострадавших нет, повреждены два частных дома.

«В одном доме пробита кровля, выбиты окна, посечен забор, во втором — поврежден забор. На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба»,— написал господин Гладков в Telegram.

Ранее сегодня, 9 сентября, губернатор сообщал об обстреле украинскими военными села Староселье. По его словам, в результате обстрела нет пострадавших, повреждена линия электропередачи, под отключение попали абоненты села Теребрено.

В регионе на фоне российской военной операции на Украине действует режим высокого уровня террористической опасности. 6 сентября два белгородских села остались без электроэнергии из-за обстрела. 7 сентября аналогичная проблема затронула пять населенных пунктов. Господин Гладков говорил, что на ряде улиц в селах региона «находиться невозможно».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов