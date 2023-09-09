Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Староселье

Окраина села Староселье Краснояружского района была обстреляна украинскими военными, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты села Теребрено. Пострадавших нет, уточнил он в Telegram.

В регионе на фоне российской военной операции на Украине действует режим высокого уровня террористической опасности. 6 сентября два белгородских села остались без электроэнергии из-за обстрела. 7 сентября аналогичная проблема затронула пять населенных пунктов. Господин Гладков говорил, что на ряде улиц в селах региона «находиться невозможно».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер