Вячеслав Гладков: на ряде улиц в белгородских селах «находиться невозможно»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира в соцсетях заявил, что на нескольких улицах в селе Новая Таволжанка Шебекинского горокруга и в селе Козинка Грайворонского горокруга «находиться невозможно». По его словам, обстрелы происходят практически на всей линии соприкосновения региона с Украиной, за исключением Вейделевского и Ровеньского районов.

В ходе прямого эфира господин Гладков зачитал вопрос уроженки региона о переселении жителей Козинки на фоне вчерашнего обстрела, при котором погиб мужчина и пострадала женщина: «Что еще должно случиться в селе Козинка Грайворонского городского округа, чтобы была оказана помощь населению по переселению в безопасные места? Чем ситуация в Журавлевке отличается от ситуации в Козинке? Почему люди проживают там и каждый день рискуют своей жизнью?»

В ответ на это глава региона заявил, что, по его сведениям, автор вопроса сейчас живет в Московской области и, «наверное, хочет получить компенсационные выплаты» за аренду жилья в другом регионе, однако «на сегодня таких решений нет».

«Часто приезжаю в Козинку, встречаюсь с людьми, понимаю их настроения. Безусловно, есть опасность. Если будет хуже, будут приниматься другие решения. Надеемся, что этого не произойдет»,— заключил губернатор.

Ранее оперштаб Белгородской области анонсировал возможное назначение дополнительных выплат жителям региона, которые покинули свои дома из-за обстрелов и не могут вернуться в них.

Алина Морозова

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