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Коммерсантъ FM
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В Белгородской области пять населенных пунктов остались без света после обстрела

Линия электропередачи повреждена при артиллерийском обстреле в поселке Задорожный Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Без света остались пять населенных пунктов: села Вязовое, Теребрено, Илек-Пеньковка, Староселье и поселок Задорожный.

Господин Гладков написал в Telegram, что «аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий» обстрела. По его информации, никто не пострадал.

Накануне, 6 сентября, губернатор также сообщал об обстреле окраины села Вязовое Краснояружского района. Тогда также была повреждена линия электропередачи, энергоснабжение было ограничено в селах Вязовое и Илек-Пеньковка.

Леонид Уварчев

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