Брянский губернатор заявил об обстреле села Зерново

Украинские военные обстреляли село Зерново Суземского района, сообщил в Telegram губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он уточнил, что частично повреждены два жилых домовладения, нарушено энергоснабжение. Пострадавших нет.

В Брянской области действуют повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. 7 сентября в Брянске беспилотник атаковал промышленный объект, там начался пожар, его потушили в течение дня. Вчера, 8 сентября, из-за атак дронов произошло возгорание на промобъекте, был эвакуирован вокзал.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер