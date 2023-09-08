NASA сообщило о производстве кислорода на Марсе

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отчиталось об успешном ходе экспериментов по производству кислорода на Марсе. Как сообщает Sky News, кислород с помощью специального устройства производил марсоход Perseverance, который был доставлен на поверхность Марса в феврале 2021 года.

В NASA сообщают, что за время нахождения на Марсе Perseverance с помощью небольшого устройства MOXIE 16 раз запускал процесс выработки кислорода из углекислого газа, из которого на 95% состоит атмосфера этой планеты. За время эксперимента было произведено в общей сложности 122 г кислорода, и этого количества достаточно для дыхания одного астронавта в течение трех часов.

По словам представителя NASA Пэм Мелрой, результат эксперимента намного превзошел изначальные цели и подтвердил практическую осуществимость производства кислорода прямо на Марсе. При этом кислород может быть использован, говорит эксперт, не только для жизнеобеспечения участников будущих экспедиций на эту планету, но и для производства ракетного топлива.

Алена Миклашевская