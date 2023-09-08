Глава Евросовета сообщил о работе над санкциями против алмазной отрасли России

Страны Евросоюза активно работают над подготовкой санкций в отношении российской алмазной отрасли. Об этом сообщил на пресс-конференции глава Евросовета Шарль Мишель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Мы также усиленно работаем по итогам ряда предыдущих встреч над санкциями в отношении алмазной отрасли. Я думаю, это пример области, где должно быть сделано больше»,— сказал господин Мишель (цитата по ТАСС). Он также отметил, что страны—члены ЕС работают над блокировкой путей обхода ранее введенных в отношении России санкций.

В мае глава Евросовета анонсировал введение ограничений на торговлю российскими алмазами. Тогда господин Мишель подчеркнул, что «российские алмазы не вечны». Против ограничения российской алмазодобывающей отрасли выступала Бельгия. По мнению бельгийской стороны, это могло бы повлиять на торговлю бриллиантами в Антверпене, «мировом алмазном центре». Сейчас российская алмазодобывающая компания АЛРОСА находится под санкциями США и Великобритании.

Как санкции отразились на компании — в публикации «Ъ» «Алмазы не заметили санкций».

Милена Костерева