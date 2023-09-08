Клиентов «Открытие Инвестиций» передадут брокеру ВТБ

Клиенты «Открытие Брокера» (работает под брендом «Открытие Инвестиции») до конца января 2024 года перейдут к брокеру «ВТБ Мои Инвестиции». Об этом пресс-служба ВТБ сообщила «РБК Инвестициям».

Как уточнили в пресс-службе ВТБ, процесс перехода клиентов будет реализован в несколько этапов. Первый этап предполагает внесение изменений в регламент «Открытие Брокера» и информирование о них клиентов. В ноябре ВТБ начнет открывать брокерские и депозитарные счета, следовательно, оферта о переводе будет выставлена до этого времени (на ее принятие клиенту отводится десять рабочих дней).

Перевод активов и обязательств клиентов из «Открытие Брокера» в «ВТБ Мои Инвестиции» запланирован на конец декабря 2023 года. Полностью завершить интеграцию планируется в январе 2024-го. В пресс-службе ВТБ обратили внимание, что перевод активов будет осуществляться внутри российской инфраструктуры, что исключает риск блокировок.

После перевода активов клиенты получат возможность торговать и распоряжаться активами на счете у брокера ВТБ. Об этом инвесторов уведомят по электронной почте. Через ВТБ инвесторам будут доступны те же рынки, что и через «Открытие Брокера», отметили в пресс-службе.

В августе 2017 года Банк России объявил о санации финансовой группы «Открытие», в которую входят «Открытии Инвестиции». В июле 2019-го регулятор объявил о завершении санации «Открытия» и планах продажи в 2021-м части пакета акций банка. В конце декабря 2022 года ВТБ закрыл сделку по покупке «Открытия» у ЦБ за 340 млрд руб., в полном объеме заплатив за 100% акций. Добровольная ликвидация банка «Открытие» и сдача им лицензии запланированы на 2025 год.

Подробнее о продаже банка — в публикации «Ъ» «"Открытие" завершилось».

Милена Костерева