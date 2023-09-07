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В Воронежской области семь человек госпитализированы из очага сибирской язвы

Семь человек из очага сибирской язвы в селе Лебединка Богучарского района Воронежской области, доставлены в инфекционное отделение больницы скорой медицинской помощи № 8 в Воронеже, сообщила ТАСС представитель станции районной скорой помощи.

«Семеро госпитализированы в Масловку (микрорайон в Воронеже.— “Ъ”), в больницу скорой медицинской помощи №8... все из одного очага. Это две женщины и пять мужчин»,— сказала собеседница агентства.

Ранее сегодня, 7 сентября, стало известно о двух выявленных очагах сибирской язвы в Воронежской области, их точное местоположение не уточнялось. В конце августа в регионе было выявлено два очага сибирской язвы. Первый — на хуторе Красные Холмы, второй — в холодильниках мясного ряда рынка «1000 мелочей» в центре Воронежа.

Как сообщили «Ъ» источники в правоохранительных органах, управление СКР по Воронежской области 22 августа возбудило уголовное дело по факту нарушения ветеринарных правил, которые повлекли распространение в регионе сибирской язвы (ч. 1 ст. 249 УК РФ, максимальное наказание — два года лишения свободы).

По версии следствия, 21 августа в селе Красные Холмы Панинского района мужчина забил зараженную инфекцией корову и продал ее мясо. После этого он был госпитализирован, а в районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Мясо, как полагают следователи, попало на рынок «1000 мелочей». После его обнаружения в городе ввели карантин.

Эрдни Кагалтынов

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