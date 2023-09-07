Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сергей Лавров прибыл в Бангладеш

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Бангладеш, сообщила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она отметила, что это первый визит министра иностранных дел современной России в Бангладеш.

В Бангладеш Сергей Лавров прибыл из Индонезии, где принимал участие в Восточноазиатском саммите. Мария Захарова в ходе брифинга уточняла, что программа визита господина Лаврова предусматривает встречу с премьером Бангладеш Шейх Хасиной и переговоры с министром иностранных дел страны Абдулкаламом Абдулом Моменом. Стороны намерены обсудить состояние и перспективы развития российско-бангладешских отношений, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

После Бангладеш Сергей Лавров посетит саммит G20 в Нью-Дели, который запланирован на 9–10 сентября. Президент России Владимир Путин участие в мероприятии не примет. Его выступление по видеосвязи также не предусмотрено.

Подробнее о саммите — в материале «Без двух G20».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...