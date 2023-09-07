Сергей Лавров прибыл в Бангладеш

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Бангладеш, сообщила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она отметила, что это первый визит министра иностранных дел современной России в Бангладеш.

В Бангладеш Сергей Лавров прибыл из Индонезии, где принимал участие в Восточноазиатском саммите. Мария Захарова в ходе брифинга уточняла, что программа визита господина Лаврова предусматривает встречу с премьером Бангладеш Шейх Хасиной и переговоры с министром иностранных дел страны Абдулкаламом Абдулом Моменом. Стороны намерены обсудить состояние и перспективы развития российско-бангладешских отношений, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

После Бангладеш Сергей Лавров посетит саммит G20 в Нью-Дели, который запланирован на 9–10 сентября. Президент России Владимир Путин участие в мероприятии не примет. Его выступление по видеосвязи также не предусмотрено.

Подробнее о саммите — в материале «Без двух G20».

Милена Костерева