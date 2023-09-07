Песков: Путин не планирует выступать на G20 по видеосвязи

Президент России Владимир Путин не собирается выступать на саммите G20 в Индии, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Саммит пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября.

«Нет, все сделает министр иностранных дел. Плюс есть шерпа. Но делегацию возглавляет Лавров»,— ответил господин Песков на соответствующий вопрос в ходе пресс-колла.

О том, что Россию представит на саммите Сергей Лавров, было известно ранее. Однако, будет ли Владимир Путин выступать на саммите по видеосвязи или нет, не сообщалось.

На прошлом на саммите G20 в Индонезии в 2022 году Россию также представлял Сергей Лавров. На саммите также не будет председателя КНР Си Цзиньпина. Его представит премьер Госсовета КНР Ли Цян.

По данным Bloomberg, на саммите в Индии страны-участницы объявят о предоставлении статуса постоянного члена в G20 Африканскому союзу.

Подробнее — в материале «Без двух G20».