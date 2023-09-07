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Коммерсантъ FM
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TechСrunch: Instagram начал тестировать функцию «только для близких друзей»

Соцсеть Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) тестирует новую функцию, которая позволит делиться постами только с определенной группой близких пользователю людей. Об этом сообщает TechСrunch со ссылкой на сообщения пользователей и администрацию соцсети.

Instagram при публикации материалов будет спрашивать у пользователей, хотят ли они поделиться постом со всеми или только с группой «близких друзей». Эта функция не влияет на настройки приватности, а также на то, как будет показываться публикация при трансфере в другие соцсети. Если Instagram внедрит новую функцию повсеместно, это избавит пользователей от необходимости заводить особые аккаунты «только для друзей».

В 2018 году сеть Instagram разрешила делиться Stories только с друзьями, а в 2019-м пыталась создать групповые чаты с близкими друзьями через приложение Threads (это не та соцсеть, которую Meta запустила в 2023 году), однако мессенджер не имел успеха, и в 2021 году Threads закрылся. В конце 2022 года сеть Instagram запустила функцию Notes, которая позволяет делиться с друзьями текстовыми заметками, музыкой или геопозицией, а также переводить сообщения на другие языки.

Евгений Федуненко

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