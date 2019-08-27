СМИ: Facebook тестирует новый мессенджер для Instagram

Американская корпорация Facebook разрабатывает новое приложение Threads для обмена сообщениями со списком «лучших друзей» в Instagram. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на источники внутри компании.

Threads разрабатывается в качестве сопутствующего приложения для Instagram и будет предлагать пользователям автоматически делиться с друзьями своим местоположением, скоростью передвижения, количеством заряда смартфона, а также текстовыми, фото- и видеосообщениями.

В мае этого года Instagram отказался от отдельного приложения для обмена сообщениями Direct, разрабатывавшегося с 2017 года, однако от самой идеи мессенджера не отказался. Threads по духу похож на Snapchat, с которым он, видимо, и будет конкурировать.

Евгений Федуненко