Украинским депутатам запретили ездить в Польшу из-за ограничений на импорт зерна

Украинским депутатам запретили посещать Польшу из-за введения Варшавой ограничений на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. О неофициальном предписании сообщил посол Украины в Польше Василий Зварич польскому порталу Onet. Позднее информацию подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Власти неформально запретили любым чиновникам, депутатам или другим государственным служащим приезжать на мероприятия в Польшу до того момента, пока не будет снят запрет на поставки нашей сельскохозяйственной продукции»,— написал господин Гончаренко в Telegram. Такое решение, по мнению депутата, является абсурдом и «очень недружественным шагом». Он призвал стороны «не играть в войнушки», а искать выход из ситуации.

Посол Украины в Польше уточнил, что запрет не распространяется на официальные командировки в составе парламентских делегаций в Совет Европы, НАТО и в рамках межпарламентского сотрудничества по официальному приглашению. «Мы предпочитаем, чтобы никаких запретов на поставки не было. Рассматриваются различные варианты ответа. То, что продление запрета на экспорт зерна из Украины нам будет сложно принять,— это факт»,— отметил Василий Зварич.

В мае Евросоюз ввел запрет на ввоз украинского зерна в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Эти меры приняли после протестов местных фермеров, которые заявили, что импорт украинских зерновых вредит их хозяйству. Ограничения действуют до 15 сентября. Однако Польша заявила о намерении пролонгировать запрет на национальном уровне. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев обратится в арбитраж в случае продления Евросоюзом ограничений на импорт.