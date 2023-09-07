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Коммерсантъ FM
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В центре Ростова-на-Дону 99 человек переселят из-за удара БПЛА

В Ростове-на-Дону в районе падения БПЛА ввели режим ЧС

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В Ростове-на-Дону в районе падения БПЛА ввели режим ЧС

В Ростове-на-Дону в районе падения БПЛА ввели режим ЧС

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону в районе падения БПЛА ввели режим ЧС

В Ростове-на-Дону в районе падения БПЛА ввели режим ЧС

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону в районе падения БПЛА ввели режим ЧС

В Ростове-на-Дону в районе падения БПЛА ввели режим ЧС

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону в районе падения БПЛА ввели режим ЧС

В Ростове-на-Дону в районе падения БПЛА ввели режим ЧС

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону в районе падения БПЛА ввели режим ЧС

В Ростове-на-Дону в районе падения БПЛА ввели режим ЧС

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону в районе падения БПЛА ввели режим ЧС

В Ростове-на-Дону в районе падения БПЛА ввели режим ЧС

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

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В Ростове-на-Дону в районе падения БПЛА ввели режим ЧС

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону в районе падения БПЛА ввели режим ЧС

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону в районе падения БПЛА ввели режим ЧС

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону в районе падения БПЛА ввели режим ЧС

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону в районе падения БПЛА ввели режим ЧС

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

В Ростове-на-Дону в районе падения БПЛА ввели режим ЧС

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что 99 жителей трех домов на улице Пушкинской в центре Ростова-на-Дону, куда сегодня утром упал беспилотник, переселят в «маневренный фонд». В это время в их домах проведут поквартирный обход. В районе падения беспилотника ввели режим ЧС.

«Решением ростовской городской КЧС на месте падения БПЛА в границах домов по ул. Пушкинская, 39,41,42 с 09.00 вводится режим ЧС. В этих трех домах проживает 99 человек, для них будет организовано питание. Городские власти предложили жителям размещение в маневренном фонде»,— написал Василий Голубев в Telegram-канале.

После поквартирного обхода и анализа повреждений для жителей пострадавших домов установят суммы компенсационных выплат.

Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что рассматривается вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации по адресам: ул. Стабильная, 3, ул. Коблова, 4 и ул. Волнистая 25/7 «в связи отсутствием электроэнергии и нарушением условий жизнедеятельности» более 3 тыс. человек. Это на западе города. Губернатор сообщал, что там упал еще один БПЛА.

Прошедшей ночью шесть беспилотников сбили в трех российских регионах. Два упали в Ростове-на-Дону, один — в центре города. Еще три сбили в Брянской области, один — в Подмосковье. Из-за беспилотников ограничения на полеты вводили Домодедово, Внуково и Жуковский. В Раменском выбило окна в нескольких квартирах многоэтажки.

Анастасия Ларина

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