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Коммерсантъ FM
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Замглавы МИД Грушко назвал большими фантазиями вступление Армении в НАТО

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия продолжить укрепять военное и политическое сотрудничество с Арменией. По его словам, Москва и Ереван по-прежнему остаются союзниками.

Александр Грушко

Александр Грушко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Александр Грушко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Александр Грушко также назвал большими фантазиями заявления председателя Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтера Фелингера о том, что Армении стоит вступить в НАТО. Ранее замглавы МИД Армении Ваан Костанян, комментируя слова господина Фелингера, отметил, что Армения уже взаимодействует с НАТО и готова продолжить сотрудничество.

«Мы будем продолжать укреплять наше военное и политическое сотрудничество. Это наш союзник, и в сфере безопасности мы полагаемся друг на друга. И я убежден в том, что эта константа будет определяющей в наших двусторонних отношениях на годы и годы вперед»,— сказал господин Глушко (цитата по ТАСС).

3 сентября итальянская газета La Repubblica опубликовала интервью премьера Армении Никола Пашиняна. В нем он заявил, что зависимость Армении в сфере безопасности от России была ошибкой, и допустил уход России из региона. ТАСС со ссылкой на дипломатический источник писал, что в Москве сочли такие заявления неприемлемыми. В Кремле, комментируя его слова, говорили, что Россия не собирается уходить из Армении, так как «является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона».

Олеся Павленко

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