Песков: армяно-американские учения вызывают настороженность

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что совместные армяно-американские учения на территории Армении вызывали настороженность в Кремле. По его словам, российские власти будут глубоко анализировать этот факт и следить за развитием ситуации.

«По учениям, безусловно, такие новости вызывают настороженность, особенно в нынешней ситуации. Поэтому будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге. Совместные военные армяно-американские учения Eagle Partner 2023 анонсировали ранее в Минобороны Армении. Они пройдут в Армении с 11 по 20 сентября.

Целью учений в Минобороны Армении называли «повышение уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях». Во время учений проведут «операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач». Учения пройдут на фоне очередного обострения отношений Армении с Азербайджаном.

На этой неделе председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер заявил, что Армении следует вступить в альянс. Замглавы МИД Армении Ваан Костанян, комментируя это заявление, сказал, что страна уже взаимодействует с НАТО и готова продолжить сотрудничество.

1 сентября Армения направило на ратификацию в парламент Римский статут Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Через пять дней после этого власти Армении отозвали постоянного и полномочного представителя при ОДКБ Виктора Биягова и назначили его послом в Нидерландах, а также постоянным представителем в Организации по запрещению химического оружия (резиденция в Гааге).

Анастасия Ларина