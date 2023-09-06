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Коммерсантъ FM
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Конгресс США разрешил продать Польше 96 вертолетов Apache

Конгресс США выдал разрешение на продажу вооруженным силам Польши 96 вертолетов Apache вместе с вооружением. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

«У нас есть согласие Конгресса США на продажу Польше 96 вертолетов Apache с радарами и вооружением!» — написал министр в Х (Twitter). Сейчас Минобороны Польши ведет переговоры о цене, по которой будут проданы вертолеты и оружие к ним.

«Пока процедуры не будут завершены и закупленные вертолеты не будут доставлены в Польшу, армия США будет обеспечивать нас Apache из собственных ресурсов»,— уточнил министр.

Мариуш Блащак говорил ранее, что с помощью американских вертолетов Apache и танков Abrams на восточной границе Польши удалось бы создать «непреодолимый щит», то есть закрыть так называемые Брестские ворота (польско-белорусское приграничье). Новые вертолеты Apache заместят стоящие на вооружении польской армии Ми-24.

В состав вооружения на восточной границе Польши также должны войти танки K2 Black Panther, боевые самолеты FA-50, а также системы HIMARS. Эти вооружения сформируют первую ракетную бригаду Польши.

Анастасия Ларина

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