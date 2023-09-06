Армения проведет совместные с США военные учения

Минобороны Армении сообщило, что 11–20 сентября на базе учебного центра «Зар» пройдут совместные армяно-американские учения «ARTSIV PARTNERS-2023». Их целью названо «повышение уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях».

Согласно пресс-релизу ведомства, учения будут включать «операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач». В числе других целей маневров — обмен передовым опытом в области управления и тактической связи, а также повышение готовности армянского подразделения к плановым операциям.

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