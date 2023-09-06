ФАС не поддержала идеи маркетплейсов по саморегулированию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила на доработку стандарты взаимодействия между маркетплейсами и владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Об этом сказано в письме замглавы ФАС Петра Иванова в адрес Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), которая была одним из разработчиков стандарта, сообщает Forbes.

Участники рынка подготовили стандарты после забастовки сотрудников ПВЗ Wildberries. Отправленный в ФАС документ, в частности, предлагал обязать маркетплейсы уведомлять партнеров обо всех изменениях оферты не менее чем за 14 дней, а также ввести запрет на применение штрафов задним числом, изменение системы рейтингов и разрешить начисление штрафов только при наличии доказательств вины или если ПВЗ не оспорил эту вину за в течение семи дней.

В ФАС сочли, что предложенная версия стандартов нарушает равенство сторон. Господин Иванов утверждает, что в стандартах недостаточно четко прописаны сроки и процесс уведомления об изменениях, схема закрытия и ограничения деятельности пунктов, а предложенный для рассмотрения спорных ситуаций срок в 30 дней «не соответствуют условиям оперативности». В ФАС убеждены, что отдельные пункты «дают риски злоупотреблений со стороны маркетплейсов», и советуют четче прописать, за какие нарушения ПВЗ могут грозить штрафы.

Президент АКИТ Артем Соколов сказал, что основные замечания ФАС направлены на доработку формулировок в сторону прозрачности. Он выразил надежду, что документ доработают и примут до конца сентября. «В любом случае считаю, что все предложения ФАС корректны. Это здоровая критика. Мы доработаем текст с их учетом»,— пообещал господин Соколов.

В пресс-службе Wildberries утверждают, что маркетплейсы уже учли значительную часть предложений, но каких именно, не уточняется. Председатель Ассоциации участников рынка электронной коммерции (также участсовала в разработке стандартов) Алексей Кременсков говорит, что маркетплейсы и владельцам ПВЗ до сих пор не согласовали ряд пунктов. В частности, отметил он, маркетплейсы не идут навстречу бизнесу в теме штрафов, процедуры их взимания и оспаривания.

9 марта Wildberries объявила о введении новых правил для владельцев ПВЗ. С них собирались взимать полную стоимость заказа, если при его возврате на склад будет обнаружен брак или другой товар. В ответ владельцы ПВЗ Wildberries объявили забастовку с требованием отменить штрафы и вернуть выплаченные деньги. В апреле маркетплейс смягчил штрафы. В том же месяце суд признал незаконным требование Wildberries к покупателям оплачивать возврат товаров ненадлежащего качества.

Лаура Кеффер