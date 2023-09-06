Брянский губернатор сообщил о сбитом беспилотнике

Силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Навлинским районом Брянской области, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

В Брянской области введены повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. 2 сентября были обстреляны поселок Климово и село Курковичи, никто не пострадал. 4 сентября при обстреле села Зерново была ранена местная жительница. В тот же день господин Богомаз заявил о пресечении попытки проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы в приграничном Севском районе.

Лаура Кеффер