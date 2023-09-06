Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Брянский губернатор сообщил о сбитом беспилотнике

Силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Навлинским районом Брянской области, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

В Брянской области введены повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. 2 сентября были обстреляны поселок Климово и село Курковичи, никто не пострадал. 4 сентября при обстреле села Зерново была ранена местная жительница. В тот же день господин Богомаз заявил о пресечении попытки проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы в приграничном Севском районе.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...