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При обстреле Брянской области ранило женщину

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при обстреле села Зерново Суземского района была ранена местная жительница. Ей оказали медицинскую помощь.

«ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района. В результате обстрела жительница села получила легкое ранение. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь. Частично поврежден один жилой дом, нарушено энергоснабжение»,— написал губернатор в Telegram.

При обстреле поселка Климово Брянской области из реактивной системы залпового огня 29 августа погибли два мирных жителя — молодой человек 2003 года рождения и девушка 1994 года рождения. 2 сентября этот поселок снова попал под обстрел, никто не пострадал.

Анастасия Ларина

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