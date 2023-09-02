Глава Брянской области сообщил об обстреле Климово и Курковичей со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Климово и село Курковичи в Брянской области. Никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

В Климово в результате обстрела разрушений нет. В Курковичах частично поврежден жилой дом.

31 августа над Брянской области сбили пять украинских БПЛА, сообщал господин Богомаз. Об атаках беспилотников по региону также сообщалось 30 августа. По данным «Ъ», российские военные для отражения атак на область использовали не только средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в том числе антидроновые ружья, но и ЗРК «Панцирь» и «Бук».

Подробнее — в материале «Ъ» «"Буком" по дрону».