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Коммерсантъ FM
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Зеленский уволил главу администрации подконтрольной Украине части ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы военно-гражданской администрации подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) Павла Кириленко. Согласно опубликованному на сайте главы государства документу, господин Кириленко уволен с должности в связи с поданным им заявлением.

Павел Кириленко

Павел Кириленко

Фото: @pavlokyrylenko.donoda

Павел Кириленко

Фото: @pavlokyrylenko.donoda

3 сентября Владимир Зеленский объявил об увольнении министра обороны Алексея Резникова. Среди основных причин отставки фигурирует коррупция в украинском оборонном ведомстве. На пост главы Минобороны господин Зеленский выдвинул руководителя Фонда госимущества Украины, экс-депутата Верховной рады Рустема Умерова. 5 сентября 327 депутатов Верховной рады поддержали отставку Алексея Резникова с поста министра обороны.

Подробнее — в материале «Ъ» «Фон борьбы с коррупцией».

Милена Костерева

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