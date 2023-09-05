Минфин ждет почти 300 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов в сентябре

Федеральный бюджет России в сентябре может получить 279,12 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Минфина.

Нефтегазовые доходы в августе снизились на 20,78%, до 642,7 млрд руб., по сравнению с июлем. Тогда они составили 811,3 млрд руб. В июне доходы были на уровне 528,6 млрд руб.

«Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам августа 2023 года составило –2,96 млрд руб.»,— добавили в ведомстве.

В течение первых семи месяцев нефтегазовая часть бюджета наполнялась более чем с 40-процентным отставанием от уровня прошлого года. Летом Минфин в условиях недополучения нефтегазовых доходов добился того, чтобы с сентября размер выплаты по демпферу на бензин и дизтопливо был сокращен вдвое на срок до конца 2026 года. Минэнерго хочет вернуться к несокращенным выплатам.

Подробности — в материале «Ъ» «Демпферу командуют полный назад».

Лаура Кеффер