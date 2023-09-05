Советник президента Польши анонсировал продление эмбарго на украинское зерно

Польские власти продлят запрет на ввоз украинского зерна, который вводили до 15 сентября. Об этом заявил советник президента Польши, бывший министр сельского хозяйства страны Ян Кшиштоф Ардановский.

«Я не могу себе представить, чтобы произошедшее год назад, то есть большой наплыв зерна с Украины, которое очень сильно дестабилизировало наш рынок, повторилось»,— добавил господин Ардановский.

По словам Ардановского, правительство Евросоюза всегда ограничивало количество ввозимого зерна, чтобы не навредить местному сельскому хозяйству. В нынешней ситуации украинские производители хотят воспользоваться открытостью Европы и «прочно войти на европейский рынок со своим продовольствием». Советник президента Польши отметил, что «зерно должно попадать в нуждающиеся регионы мира».

В июле президент Украины Владимир Зеленский на вопрос о продлении эмбарго ответил: «Блокировка экспорта по суше после 15 сентября, когда прекращают действовать соответствующие ограничения, ни в коем виде недопустима». Власти Украины также рассматривали приграничные европейские страны как сухопутный коридор для вывоза зерна в обход Черного моря.

Весной текущего года польские фермеры вышли на протесты против поставок украинского зерна, из-за которых местные предприятия теряли прибыль. В апреле Еврокомиссия согласовала эмбарго на украинское зерно и другие сельхозпродукты. Позже власти ЕС пересмотрели условия запрета, и под запрет на импорт в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Болгарию попали только четыре вида зерновых культур: пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник. Изначально его вводили до 5 июня, после чего продлили до 15 сентября. Сейчас пятерка стран, с которой согласовали эмбарго, просит Еврокомиссию не снимать ограничения — в противном случае они введут их самостоятельно.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Украинское зерно обходится без инициативы».

Петр Бузлаев