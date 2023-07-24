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Коммерсантъ FM
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Зеленский назвал недопустимой блокировку экспорта украинского зерна через ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике власти Польши, которые даже после выхода РФ из зерновой сделки продлевают решение о запрете на вывоз украинского зерна по суше. Украинский президент пообещал отстаивать позицию Киева и попытаться добиться возобновления ввоза зерна из Украины в Польшу и другие восточноевропейские государства.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Владимир Зеленский

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Наша позиция ясна — блокировка экспорта по суше после 15 сентября, когда прекращают действовать соответствующие ограничения, ни в коем виде недопустима. Мы держим связь со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти решение, которое будет устраивать всех»,— написал господин Зеленский в своем Telegram-канале.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев надеется на сухопутный коридор экспорта украинского продовольствия в Евросоюз и рассчитывает, что это станет частичной заменой черноморским зерновым коридорам, которые фактически не функционируют после выхода России из зерновой сделки. «Верим в договоренности с Европейской комиссией, но готовимся к любому развитию событий»,— пояснил он.

19 июля Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия попросили Еврокомиссию продлить запрет на ввоз украинского зерна сухопутным путем. Ограничение было введено в мае из-за жалоб местных фермеров, эта мера действует до 15 сентября. Польша пообещала самостоятельно продлить запрет, если это не сделает Евросоюз. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал планы польских властей недружественным и популистским шагом, который, по его словам, ударит по экономике Украины и мировой продовольственной безопасности.

Подробности — в публикации «Ъ» «Украинское зерно поставили на паузу».

Александр Кислов

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